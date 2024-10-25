В «ПСЖ» приняли решение по разборкам с Мбаппе

В летнее трансферное окно Килиан Мбаппе перебрался из «ПСЖ» в «Реал». Теперь футболист и парижский клуб разбираются по поводу денег – Мбаппе хочет получить 55 миллионов евро долга по зарплате и бонусам.

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) обязала «ПСЖ» заплатить Мбаппе. Впрочем, клуб Лиги 1 даже после этого отказывается платить звёздному футболисту. Парижане собираются обращаться в более высокую инстанцию.

Килиан Мбаппе играл за «ПСЖ» в 2017-2024 годах. За это время нападающий провёл 308 матчей, в которых забил 256 голов и отдал 108 результативных передач на партнёров.