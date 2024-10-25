«Реал» объявил заявку на битву с «Барселоной» - Куртуа и Родриго нет в списке

В субботу вечером в испанской Ла Лиге пройдёт большой матч – «Реал» будет принимать «Барселону». Пресс-служба мадридского клуба обнародовала список футболистов, которые могут выйти на поле в «эль класико». Этот список выглядит так:

Лунин, Фран Гонсалес, Местре – Милитао, Васкес, Вальехо, Фран Гарсия, Рюдигер, Менди – Беллингем, Камавинга, Вальверде, Модрич, Тчуамени, Гюлер, Себальос – Винисиус, Мбаппе, Эндрик, Браим Диас.

Отметим, что в заявке не оказалось вратаря Тибо Куртуа и нападающего Родриго. Бельгиец и бразилец получили травмы.

Матч Ла Лиги между «Реалом» и «Барселоной» стартует 26 октября в 22:00 по московскому времени.