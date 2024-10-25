Мостовой назвал фаворита «эль класико»

Экс-полузащитник испанской «Сельты» Александр Мостовой поделился комментарием о предстоящем матче между «Реалом» и «Барселоной».

«Даю 55 на 45 в пользу «Реала» все-таки. Опять же, домашнее поле, родной стадион. Там поддержка сумасшедшая», — заявил Мостовой порталу «РБ Спорт».

При этом эксперт считает, что у команд одинаковые шансы в борьбе за чемпионский титул.

Перед стартом 11-го тура Ла Лиги на вершине турнирной таблицы находится «Барселона», которая опережает «Реал» на три очка.

«Эль класико» пройдет уже завтра, 26 октября. Начало встречи запланировано на 22:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию матча.