Гути сделал прогноз на матч «Реал» - «Барселона»

В субботу в чемпионате Испании пройдёт большой матч – «Реал» будет принимать «Барселону». Своими мыслями об «эль класико» поделился бывший футболист мадридской команды Гути. По мнению Гути, «Реал» добьётся тяжёлой победы в матче с большим количеством голов.

«Для меня ясно, что «Реал» выиграет. Но победа будет непростой, потому что «Барселона» играет хорошо. Это будет очень хороший матч с большим количеством голов», - цитирует Гути Marca.

Матч между «Реалом» и «Барселоной» пройдёт в субботу, 26 октября. Стартовый свисток футболисты и зрители на «Сантьяго Бернабеу» услышат в 22:00 по московскому времени.