Червиченко не верит в победу «Барселоны» над «Реалом»

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался о предстоящем матче Ла Лиги между «Реалом» и «Барселоной».

Эксперт заявил, что у «Барселоны» нет такого футболиста, как Винисиус у «Реала». Этот монстр постоянно ведет команду за собой, отметил Червиченко.

— Возможно, матч закончится вничью, но вряд ли «Барселона» выиграет, — цитирует Червиченко «Матч ТВ».

Игра 11-го тура чемпионата Испании «Реал» - «Барселона» пройдет 26 октября. Стартовый свисток главного арбитра должен будет прозвучать в 22:00 по столичному времени.

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