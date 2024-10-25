Флик: «Мы рады, что Лопес вернулся после травмы»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о полузащитнике команды Фермине Лопесе.

— Мы рады, что он вернулся после травмы и демонстрирует хорошую игру, но я еще не решил, будет ли он стартовом составе в матче с «Реалом», — цитирует Флика Diario AS.

В текущем сезоне 21-летний Лопес принял участие в пяти матчах во всех турнирах и сделал две голевые передачи.

Завтра, 26 октября, «Барселона» встретится с мадридским «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу». Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которая будет доступна на портале LiveResult. Начало события запланировано на 22:00 по московскому времени.