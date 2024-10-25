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Чемпионат Испании. Ла Лига

Флик оценил игру Ямаля и Кубарси

25 Октября 2024 • 15:12 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
1 2.03 X 4.15 2 3.30
26.10 22:00

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился комментарием о молодом вингере команды Ламине Ямале, а также о защитнике Пау Кубарси.

— Я всегда говорю, что у нас очень хорошая команда и исключительные футболисты, такие как Ламин. У него все получается на поле, но еще есть Кубарси. Он очень хорош для своих 17 лет. Самое главное, чтобы к завтрашнему дню все подошли в отличной форме, — цитирует Флика Diario AS.

В субботу, 26 октября, «Барселона» встретится на выезде с мадридским «Реалом». Начало матча 11-го тура чемпионата Испании запланировано на 22:00 по столичному времени. За всеми событиям можно будет следить в нашей текстовой трансляции.

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Барселона Ханс-Дитер Флик Ламин Ямаль Пау Кубарси ещё теги

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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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