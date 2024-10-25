Флик оценил игру Ямаля и Кубарси

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился комментарием о молодом вингере команды Ламине Ямале, а также о защитнике Пау Кубарси.

— Я всегда говорю, что у нас очень хорошая команда и исключительные футболисты, такие как Ламин. У него все получается на поле, но еще есть Кубарси. Он очень хорош для своих 17 лет. Самое главное, чтобы к завтрашнему дню все подошли в отличной форме, — цитирует Флика Diario AS.

В субботу, 26 октября, «Барселона» встретится на выезде с мадридским «Реалом». Начало матча 11-го тура чемпионата Испании запланировано на 22:00 по столичному времени. За всеми событиям можно будет следить в нашей текстовой трансляции.