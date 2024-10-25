Анчелотти рассказал о состоянии Беллингема в преддверии «эль класико»

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о текущем состоянии хавбека команды Джуда Беллингема.

— С ним все хорошо, он продолжает прогрессировать. У него были некоторые проблемы с плечом и лодыжкой, но сейчас у него все нормально, — цитирует Анчелотти Diario AS.

В нынешнем сезоне 21-летний Беллингем принял участие в десяти матчах во всех турнирах и сделал три результативные передачи.

В субботу, 26 октября, «Реал» примет на своем поле «Барселону» в рамках 11-го тура испанской Ла Лиги. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию игры, которая будет доступна на портале LiveResult.