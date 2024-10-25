Анчелотти: «Ван Бастен говорил: «Дай мне мяч и беги праздновать»

Наставник «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий перед матчем чемпионата Испании против «Барселоны». По словам итальянца, на такие игры футболистов не нужно дополнительно настраивать.

«В таких матчах не нужно много говорить. В таких матчах все мотивированы, сконцентрированы. Когда я был футболистом, я очень переживал перед большими играми. Ван Бастен всегда говорил мне: «Успокойся. Дай мне мяч и беги праздновать», - сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Матч между «Реалом» и «Барселоной» состоится в субботу, 26 октября. Стартовый свисток на «Сантьяго Бернабеу» прозвучит в 22:00 по московскому времени.