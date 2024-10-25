Анчелотти оценил звезду «Барселоны» Ямаля

В субботу почти весь футбольный мир будет следить за «эль класико» между «Реалом» и «Барселоной». На пресс-конференции рулевой мадридской команды Карло Анчелотти высказался о вингере каталонцев Ламине Ямале.

«Как остановить Ямаля? Мне очень нравится его манера игры, его настрой. Нам нужно учитывать соперника, но самое главное – концентрироваться на том, что мы сами должны делать. Для Ямаля сезон начался очень хорошо», - сказал Анчелотти.

«Реал» на текущий момент занимает в турнирной таблице Премьер-лиги второе место (24 очка), а «Барселона» - первое (27 очков). «Эль класико» стартует 26 октября в 22:00 по московскому времени.