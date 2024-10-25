Анчелотти заинтриговал перед «эль класико»: «Я придумал кое-что»

Рулевой «Реала» Карло Анчелотти высказался о предстоящем матче чемпионата Испании против «Барселоны».

«В «эль класико» нет фаворита. В таких играх на поле всё зависит от многих вещей. Мой план на игру? Я придумал кое-что, но вы увидите это завтра. И тогда вы сможете сказать мне, прав я оказался или нет. Сохраним ли мы свой стиль? Возможно, в какие-то моменты игры нам придётся играть ниже, а в какие-то – выше. Но это нормально», - сказал Анчелотти журналистам.

Матч между «Реалом» и «Барселоной» пройдёт в субботу, 26 октября. Стартовый свисток на «Сантьяго Бернабеу» прозвучит в 22:00 по московскому времени.