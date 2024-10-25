Анчелотти высказался о переменах в «Барселоне»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти перед «эль класико» высказался насчёт перемен в «Барселоне».

«Барселона» имеет чёткое представление о своей игре. Они являются очень смелой командой, и нам нужно хорошо подготовиться. Перемены в «Барселоне»? Флик изменил философию их игры, но я считаю, что и Хави проделал там фантастическую работу. Я не хочу их сравнивать. Мы уважаем эту «Барселону» точно так же, как и «Барселону» Хави», - сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Матч между «Реалом» и «Барселоной» стартует в субботу, 26 октября, в 22:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.