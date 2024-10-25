Игрок команды Роналду может перейти в «Реал»

Защитник сборной Испании и саудовского «Аль-Насра» Эмерик Лапорт может вернуться в европейский топ-чемпионат, информирует Todofichajes.

Как стало известно журналистам, в подписании 30-летнего футболиста заинтересован мадридский «Реал». Руководство «королевского» клуба может предпринять попытку заполучить игрока в январское трансферное окно. Рыночная стоимость Эмерика составляет 20 миллионов евро. Срок действующего контракта игрока с «Аль-Насром» истекает в 2026 году.

После десяти туров чемпионата Испании команда Карло Анчелотти занимает второе место в турнирной таблице.