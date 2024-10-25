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«ПСЖ» заплатит 55 миллионов евро нападающему «Реала» Мбаппе

25 Октября 2024 • 09:07 Комментировать

«ПСЖ» будет вынужден выплатить 55 миллионов евро экс-нападающему команды Килиану Мбаппе. Согласно сведениям Lequipe, апелляционный комитет LFP вынесет решение, согласно которому звездный игрок получит выплату от парижан.

После оглашения вердикта в пользу Килиана парижский клуб сможет обратиться в вышестоящий апелляционный комитет, который находится под эгидой Федерации футбола Франции.

Отметим, что вышеназванная сумма включает в себя невыплаченную заработную плату игроку, а также бонусы.

Мбаппе покинул «ПСЖ» минувшим летом, присоединившись на правах свободного агента к мадридскому «Реалу». 25-летний нападающий заключил с испанским клубом долгосрочный трудовой договор на пять лет.

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