«ПСЖ» заплатит 55 миллионов евро нападающему «Реала» Мбаппе

«ПСЖ» будет вынужден выплатить 55 миллионов евро экс-нападающему команды Килиану Мбаппе. Согласно сведениям Lequipe, апелляционный комитет LFP вынесет решение, согласно которому звездный игрок получит выплату от парижан.

После оглашения вердикта в пользу Килиана парижский клуб сможет обратиться в вышестоящий апелляционный комитет, который находится под эгидой Федерации футбола Франции.

Отметим, что вышеназванная сумма включает в себя невыплаченную заработную плату игроку, а также бонусы.

Мбаппе покинул «ПСЖ» минувшим летом, присоединившись на правах свободного агента к мадридскому «Реалу». 25-летний нападающий заключил с испанским клубом долгосрочный трудовой договор на пять лет.