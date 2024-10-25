Радимов назвал победителя суперматча «Реал» - «Барселона»

В рамках 11-го тура Российской премьер-лиги мадридский «Реал» на домашнем стадионе примет каталонскую «Барселону». Об этом противостоянии поделился мнением футбольный эксперт Владислав Радимов.

«Барселона» - фаворит, думаю, каталонцы победят с запасом. Мне очень нравится, как «сине‑гранатовые» играют и прессингуют, «Реалу» будет жутко тяжело», - высказался Владислав в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Реал» примет «Барселону» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в ближайший уик-энд, а именно – 26 октября. Начало запланировано в 22:00 по московскому времени. В преддверии матча мадридцы занимают второе место в турнирной таблице, а каталонцы располагаются на первой позиции.