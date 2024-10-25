Перес, Анчелотти и многие игроки «Реала» отправятся в Париж, чтобы увидеть Винисиуса с «Золотым мячом»

В мадридском «Реале» уверены, что «Золотой мяч» достанется Винисиусу Жуниору.

Вручение награды состоится в понедельник. Именно бразилец считается главным претендентом, и в «королевском клубе» уже предвкушают момент вручения приза. По данным журналиста Хосе Феликса Диаса, никто из игроков команды не хочет пропускать церемонию, также в Париж отправятся главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти и президент клуба Флорентино Перес. Не исключено и появление травмированного Даниэля Карвахаля, однако ему ещё предстоит получить разрешение от врачей.

Все в «Реале» хотят поддержать Винисиуса и лично увидеть его награждение, хотя достоверных подтверждений победы форварда ещё не было.