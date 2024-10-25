В «Барселоне» запланировали усиление центра обороны на следующий год.

На радаре каталонского гранда оказался Лоик Баде из «Севильи». Как сообщает Transfer News Live со ссылкой на Diario SPORT, руководство «сине-гранатовых» обозначило француза в качестве одной из приоритетных трансферных целей на лето следующего года.

Согласно оценке экспертов портала Transfermarkt, стоимость Лоика Баде составляет 20 млн евро. Ранее интерес к 24-летнему футболисту приписывался английскому «Ливерпулю».

На счету Баде одна результативная передача в восьми поединках за «Севилью» в текущей кампании.