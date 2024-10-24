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Альба – о Ямале: «Это безумие»

24 Октября 2024 • 23:38 Комментировать
Интер Майами
...
Атланта Юнайтед
26.10 03:30

Бывший футболист «Барселоны» Жорди Альба, ныне выступающий за «Интер Майами», оценил успехи Ламина Ямаля.

17-летний вингер пробился в основу «сине-гранатовых» и стал ключевым игроком команды. На данный момент в активе юной звезды пять забитых мячей и семь результативных пасов в 13 поединках сезона.

«Когда я был в «Барсе», Ямаль уже тренировался с первой командой и даже дебютировал в матче с «Бетисом». Очевидно, с тех пор он сильно вырос, но сейчас ему всего 17 лет, и то, что он делает, – это безумие. Его нужно поддерживать, и у «Барселоны» это хорошо получается.

Давайте наберёмся терпения и не будем сравнивать его ни с Месси, ни с кем-либо другим. В конце концов, Лео – это Лео, не существует похожих игроков. Однако Ламин проводит отличный сезон, играя в непростой для такого юного футболиста роли. Это нужно ценить. Надеюсь, он продолжит развиваться и получать удовольствие от игры», – сказал в интервью Marca Альба.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жорди Альба Интер Майами Ламин Ямаль ещё теги

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