Милитао может сыграть на новой позиции в матче с «Барселоной»

Центральный защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао может занять непривычную для себя позицию в предстоящем «эль класико».

«Сливочные» испытывают трудности справа в обороне после потери Даниэля Карвахаля, выбывшего из-за травмы до конца сезона. По сообщениям журналиста Эду Агирре, рулевой «Реала» Карло Анчелотти планирует выпустить Милитао на позицию правого защитника в ближайшей встрече с «Барселоной». Вероятно, такой ход объясняется намерением мадридцев нейтрализовать атаку «сине-гранатовых», которая крайне эффективна в текущем сезоне.

Встреча «Реала» с «Барселоной» состоится в субботу, начало – в 22:00 по московскому времени.