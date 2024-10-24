Инсайдер Романо рассказал, как Рафинья отклонил невероятное предложение из Саудовской Аравии

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас мог продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

Минувшим летом в прессе регулярно велись разговоры о вероятном уходе бразильца. Интерес к 27-летнему игроку проявляли саудовские клубы. Эту информацию подтвердил известный инсайдер Фабрицио Романо.

«Клуб из Саудовской Аравии предложил Рафинье зарплату, в три раза превышающую его нынешний оклад в «Барселоне», но он хотел выступать только за «Барсу», – поведал трансферный эксперт.

В среду Рафинья Диас оформил хет-трик в матче Лиги чемпионов против «Баварии» (4:1). Всего в активе футболиста девять забитых голов и восемь ассистов в 13 встречах текущего сезона.