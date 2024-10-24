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Чемпионат Испании. Ла Лига

Инсайдер Романо рассказал, как Рафинья отклонил невероятное предложение из Саудовской Аравии

24 Октября 2024 • 23:03 Комментировать (1)
Реал Мадрид
...
Барселона
1 2.05 X 4.10 2 3.30
26.10 22:00

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас мог продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

Минувшим летом в прессе регулярно велись разговоры о вероятном уходе бразильца. Интерес к 27-летнему игроку проявляли саудовские клубы. Эту информацию подтвердил известный инсайдер Фабрицио Романо.

«Клуб из Саудовской Аравии предложил Рафинье зарплату, в три раза превышающую его нынешний оклад в «Барселоне», но он хотел выступать только за «Барсу», – поведал трансферный эксперт.

В среду Рафинья Диас оформил хет-трик в матче Лиги чемпионов против «Баварии» (4:1). Всего в активе футболиста девять забитых голов и восемь ассистов в 13 встречах текущего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Фабрицио Романо Рафинья Диас ещё теги

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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
24 Октября 2024 в 23:31
ай ежыли так - крутой дыгыниратус.. через пару лец пра нево никто и не вспомнит, а денушка-то тю-тю.. А-ха-ха-ха! )))
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