Модрич выйдет в старте в матче «Реала» с «Барселоной»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти планирует выпустить Луку Модрича в основе в предстоящем «эль класико».

Поединок состоится в субботу в 22:00 по московскому времени. По данным Relevo, 39-летний хорват, не имеющий постоянного места в стартовом составе «сливочных», сыграет против «Барселоны» с первых минут. В предыдущей встрече с дортмундской «Боруссией» (5:2) хавбек также вышел в старте, а на 71-й минуте уступил место на поле Эдуардо Камавинга.

В активе Луки Модрича три результативные передачи в 14 матчах текущего сезона во всех турнирах.

Перед домашней игрой с «Барселоной» мадридский «Реал» располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от «сине-гранатовых» на три очка.