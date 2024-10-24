Два топ-клуба АПЛ хотят купить полузащитника «Реала» Гюлера

Полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер имеет варианты трудоустройства в топ-клубах Английской премьер-лиги. Об этом рапортуют журналисты Caught Offside.

По информации источника, турецкий хавбек находится в сфере интересов лондонского «Арсенала» и «Ливерпуля». Трансферная стоимость Гюлера составляет 45 миллионов евро.

Арда может уйти из мадридского гранда по причине нехватки игровой практики. Срок трудового соглашения между турком и «сливочными» истекает в конце июня 2029 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании полузащитник поучаствовал в семи поединках, в которых не отметился результативными действиями.