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Чемпионат Испании. Ла Лига

Названы сроки восстановления форварда «Реала» Родриго

24 Октября 2024 • 20:10 Комментировать

Нападающий «Реала» Родриго получил травму в последнем матче Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». В четверг пресс-служба мадридского клуба назвала диагноз Родриго, но ничего не сообщила о сроках его восстановления.

Как сообщает в социальных сетях журналистка Аранча Родригес, на восстановление Родриго понадобится от 15 до 20 дней. Таким образом, бразилец вернётся в строй ближе к середине ноября.

Ближайший матч чемпионата Испании «Реал» проведёт в субботу, 26 октября, - против «Барселоны» на своём поле. «Эль класико» пропустит не только Родриго, но и голкипер Тибо Куртуа.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Родриго
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