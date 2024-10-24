Названы сроки восстановления форварда «Реала» Родриго

Нападающий «Реала» Родриго получил травму в последнем матче Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». В четверг пресс-служба мадридского клуба назвала диагноз Родриго, но ничего не сообщила о сроках его восстановления.

Как сообщает в социальных сетях журналистка Аранча Родригес, на восстановление Родриго понадобится от 15 до 20 дней. Таким образом, бразилец вернётся в строй ближе к середине ноября.

Ближайший матч чемпионата Испании «Реал» проведёт в субботу, 26 октября, - против «Барселоны» на своём поле. «Эль класико» пропустит не только Родриго, но и голкипер Тибо Куртуа.