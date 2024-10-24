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Чемпионат Испании. Ла Лига

Щесны ответил, выпустил бы себя на поле в «эль класико», если был бы тренером «Барселоны»

24 Октября 2024 • 19:34 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
1 2.05 X 4.10 2 3.30
26.10 22:00

Вратарь «Барселоны» Войцех Щесны высказался о том, поставил бы себя в стартовый состав на игру с «Реалом», если был бы тренером каталонцев.

«Нет. Иньяки Пенья не давал повода посадить его на скамейку. Я уже сказал тренеру, что нахожусь в отличной форме, но команда хорошо работает. Если что-то не сломалось, то это не надо чинить», — приводит слова Щесны Barca Universal.

Напомним, Щесны присоединился к «Барселоне» в начале месяца, но пока не дебютировал за команду.

Матч 11-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Барселоной» состоится 26 октября. Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени.

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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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