​Сын Марадоны будет тренировать клуб с Канар

Сын Диего Марадоны, Диего-жуниор, будет работать в испанском чемпионате - 38-летний специалист стал новым наставником клуба «Ибарра», который выступает в третьем по силе дивизионе испанского футбола.

«Клуб «Ибарра» рад представить Диего Армандо Марадону жуниора в качестве своего нового наставника первой команды. Добро пожаловать! - написала пресс-служба клуба.

Новый клуб Марадоны жуниора занимает сейчас четырнадцатое место в турнрирной таблице своей группы, набрав семь очков после семи матчей. Ранее Марадона-младший работал с такими клубами, как «Наполи Юнайтед», «Помпеи» и «Монтекалчо».