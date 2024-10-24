Ольмо считает, что «Барселона» может одолеть «Реал»

Хавбек каталонской «Барселоны» Дани Ольмо поделился комментарием о предстоящем матче чемпионата Испании против мадридского «Реала».

«Эль класико» — это лучшее противостояние, которое существует в Европе. «Барселона» может одержать победу над «Реалом» благодаря своим идеям», — приводит слова Ольмо Football Espana.

Встреча 11-го тура испанской Ла Лиги между «Реалом» и «Барселоной» состоится в субботу, 26 октября. Не пропустите начало поединка, которое запланировано на 22:00 по столичному времени.

Напомним, в последнем очном матче «Барселона» проиграла «Реалу» на выезде со счетом 2:3.