«Атлетико» подал жалобу в УЕФА

В третьем туре общего этапа Лиги чемпионов «Атлетико» сенсационно проиграл дома «Лиллю» со счётом 1:3. Как сообщает El Pais, мадридский клуб после матча отправил официальную жалобу в УЕФА. «Матрасники» пожаловались на судейство, а именно на решение судьи назначить пенальти в их ворота.

На текущий момент в турнирной таблице Лиги чемпионов «Атлетико» занимает 27-е место. Команда Диего Симеоне в трёх турах смогла набрать три очка (одна победа, два поражения).

Ближайший матч «Атлетико» проведёт в воскресенье, 27 октября, против «Бетиса» на выезде. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.