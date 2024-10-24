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«Атлетико» подал жалобу в УЕФА

24 Октября 2024 • 19:07 Комментировать
Бетис
...
Атлетико М
27.10 20:30

В третьем туре общего этапа Лиги чемпионов «Атлетико» сенсационно проиграл дома «Лиллю» со счётом 1:3. Как сообщает El Pais, мадридский клуб после матча отправил официальную жалобу в УЕФА. «Матрасники» пожаловались на судейство, а именно на решение судьи назначить пенальти в их ворота.

На текущий момент в турнирной таблице Лиги чемпионов «Атлетико» занимает 27-е место. Команда Диего Симеоне в трёх турах смогла набрать три очка (одна победа, два поражения).

Ближайший матч «Атлетико» проведёт в воскресенье, 27 октября,  против «Бетиса» на выезде. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид

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