Названы сроки восстановления вратаря «Реала» Куртуа

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа снова угодил в лазарет. О травме основного вратаря мадридский клуб сообщил после матча против дортмундской «Боруссии» в Лиге чемпионов. Согласно данным ESPN, на восстановление Куртуа может понадобиться примерно три-четыре недели. Отмечается, что речь идёт о рецидиве травмы, которую бельгиец получил в конце сентября в дерби против «Атлетико».

Ближайший матч Ла Лиги «Реал» проведёт в субботу, 26 октября. Команда Карло Анчелотти в этот день сразится с «Барселоной» на своём поле. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 22:00 по московскому времени.

Два основных игрока «Реала» пропустят битву с «Барселоной»