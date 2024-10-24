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Рианчо – об «эль класико»: «Выделить фаворита невозможно»

24 Октября 2024 • 18:15 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
1 2.05 X 4.10 2 3.30
26.10 22:00

Бывший испанский тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо высказался о грядущем «эль класико». Игра между мадридским «Реалом» и «Барселоной» пройдёт в субботу, 26 октября.

«В таких матчах невозможно выделить фаворита. В любой момент в данном противостоянии будет 50 на 50. Пусть победит сильнейший! Сейчас «Барселона» в лучшей форме, но нельзя «Реал» со счетов бросить», - делится Рианчо для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что «Барса» в турнирной таблице Ла Лиги идёт на первом месте с 27 баллами. У «Реала» 24 балла и второе место. На неделе оба клуба разгромили своих соперников в Лиге чемпионов, «Барса» - «Баварию» (4:1), а «Реал» - дортмундскую «Боруссию» (5:2).

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Евро-Футбол.Ру,
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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