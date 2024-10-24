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Тер Штеген сообщил о начале процесса восстановления

24 Октября 2024 • 16:53 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
1 2.05 X 4.10 2 3.30
26.10 22:00

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген высказался о своём состоянии.

Напомним, в конце сентября 32-летний немец получил серьезную травму подколенного сухожилия.

— Я в порядке и уже начал процесс восстановления с улыбкой. Я знаю, что мне предстоит долгий путь, но с хорошими людьми становится легче, — приводит слова тер Штегена журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне тер Штеген провел семь матчей во всех турнирах, пропустил семь голов и один раз смог оставить свои ворота на замке.

Трудовой договор голкипера с «Барселоной» рассчитан до 2028 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 20 млн евро.

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Барселона Марк-Андре Тер Штеген

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