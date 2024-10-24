Ямаль: «Барселона» — лучшая команда в мире, и мы это доказываем»

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль высказался о предстоящем матче с мадридским «Реалом».

«Мы считаем, что «Барселона» является лучшей командой в мире, и мы это доказываем. Мы будем бороться изо всех сил, и пусть победит сильнейший», — приводит слова Ямаля журналист Фабрицио Романо.

Встреча 11-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Барселоной» пройдет в субботу, 26 октября. Стартовый свисток главного арбитра должен будет прозвучать в 22:00 по московскому времени.

Напомним, в последнем официальном матче, который состоялся в апреле этого года, «Реал» обыграл на своем поле «Барселону» со счетом 2:1.