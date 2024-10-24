«Реал» сделал заявление по Родриго

Нападающий «Реала» Родриго получил травму и был заменён в матче Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Пресс-служба мадридского клуба сделала заявление по итогам обследования бразильца.

«После обследования у Родриго диагностировали травмы мышцы бицепса правого бедра», - говорится в сообщении «сливочных».

Ближайший матч «Реал» проведёт в субботу, 26 октября, - против «Барселоны» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось о том, что «эль класико» пропустят два игрока основы «Реала» - нападающий Родриго и вратарь Тибо Куртуа.