Ямаль рассказал, кем хочет стать в «Барселоне»

17-летний вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль высказался насчет своей карьеры в стане «сине-гранатовых».
«Хочу, чтобы меня запомнили как легенду «Барселоны». Буду рад оставить свое наследие. Быть частью истории этого великого клуба - невероятно», - передает слова звездного нападающего инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.
Ламин является воспитанником академии «Барселоны». Трудовое соглашение форварда с каталонцами рассчитано до конца июня 2026 года. Эксперты авторитетного портала Transfermarkt оценивают рыночную стоимость футболиста в 150 миллионов евро.
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