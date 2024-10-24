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Чемпионат Испании. Ла Лига

Дело Винисиуса: арестованы четыре человека

24 Октября 2024 • 13:53 Комментировать

В конце сентября в испанской Ла Лиге проходило дерби между «Атлетико» и «Реалом». По ходу поединка нападающий «сливочных» Винисиус сталкивался с оскорблениями болельщиков «матрасников».

Как сообщает AS, в рамках дела о разжигании ненависти к Винисиусу полиция задержала четырёх человек. Теперь эти люди могут столкнуться с наказанием.

Напомним, что мадридское дерби между «Атлетико» и «Реалом» завершилось вничью со счётом 1:1.

Добавим, что на текущий момент в турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» (27 очков) занимает первое место, а «Атлетико» (20 очков) - третье.

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