«Барселона» вернулась: «Реал» — не фаворит «эль класико»

В субботу, 26 октября, мадридский «Реал» и каталонская «Барселона» сойдутся на футбольном поле в рамках 11-го тура испанской Ла Лиги. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, как сложится предстоящая битва мировых грандов.

«Реал»

После десяти туров чемпионата Испании подопечные Карло Анчелотти занимают второе место в турнирной таблице, набрав 24 очка. Свои очки «сливочные» добыли за счёт семи победных матчей и трёх ничейных результатов. Стоит сказать, что пока «Реал» не проигрывал в рамках Ла Лиги. В своих встречах столичный клуб забил 21 гол (второй показатель в лиге) и пропустил всего семь раз (второй показатель в лиге).

Несмотря на отсутствие поражений в чемпионате, «Реал» не отличается стабильностью в текущем сезоне. В Лиге чемпионов команда Анчелотти уступила «Лиллю», а в минувшем туре могла отлететь дома от дортмундской «Боруссии», но во втором тайме случился крутой камбэк. В чемпионате же «Реал» потерял очки в играх с «Мальоркой», «Лас-Пальмасом» и «Атлетико». При этом тяжело были добыты победы над «Сельтой» и «Алавесом».

Всё это говорит о нестабильности «Реала». Конечно, одна из причин – травмы. Все мы привыкли говорить о проблемах «Барселоны», но ведь и «Реал» в последнее время теряет очень много важных игроков из-за повреждений.

«Барселона»

А вот «Барселона» под руководством нового тренера удивляет со знаком плюс. Непонятно как, но Ханс-Дитер Флик за очень короткий отрезок времени сделал то, что Хави Эрнандес не мог сделать на протяжении почти трёх лет, а именно добавить команде стабильности и веры в свои силы.

По итогам десяти туров «Барселона» является единоличным лидером чемпионата Испании, добыв 27 очков. У каталонцев девять побед и только одно поражение. Нельзя не сказать, что пять побед «Барселоны» из девяти оказались разгромными. Всего же «сине-гранатовые» забили уже 33 мяча (лучший показатель в лиге), пропустив при этом десять голов (седьмой показатель в лиге).

Практически во всех матчах «Барселона» преобладала над соперниками, пусть и не всегда удавалось превращать это в солидное преимущество. В настоящий момент у «Барселоны» Флика нет слабых мест или же соперники просто не могут их найти. Единственное поражение в Ла Лиге от «Осасуны» случилось только после серьёзной ротации, когда тренер дал отдохнуть лидерам. Однако когда основные футболисты вышли спасать ситуацию во втором тайме, то «Барселона» едва не отыгралась.

Очные матчи на «Сантьяго Бернабеу»

Возьмём только игры в рамках чемпионата Испании, таковых между командами было 94 на поле «Реала». Конечно, не все эти матчи были сыграны на «Сантьяго Бернабеу», ведь стадион открыли в 1947 году. Кроме того, арена переживала несколько реконструкций.

Тем не менее, на своём поле «Реал» одолел «Барселону» 56 раз, уступив в 23 встречах. Остальные 15 матчей завершились вничью.

Прогноз

На неделе «Реал» и «Барселона» провели матчи в Лиге чемпионов, и если «сливочные» оставили неоднозначное впечатление в игре с «Боруссией», то «сине-гранатовые» в одну калитку вынесли не кого-нибудь, а саму «Баварию».

Отметим, что камбэк «Реала» не обошёлся без последствий, ведь к травмированным Милитао и Карвахалю в лазарет добавились Куртуа и Родриго. А вот у «Барселоны» в этом плане всё наоборот: за последние несколько дней в строй вернулись Ямаль, Ольмо, де Йонг и даже отсутствующий на протяжении года Гави.

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По ощущениям, «Реал» не считается фаворитом предстоящего матча, но мы же с вами знаем, какая особая аура на «Сантьяго Бернабеу». На этом стадионе «Реал» вытаскивал самые безнадёжные матчи, поэтому «Барселоне» точно не будет легко. В то же время вряд ли «Барселону» можно назвать фаворитом, так как команда налегке вынесла «Баварию», потратила много эмоций и, возможно, это даст обратный эффект.

Не думаю, что нас ждёт весёлый матч с обилием голов, скорее это будет тягучая игра, в которой «Барселона» будет наступать, а «Реал» воспользуется своей любимой в больших играх контратакующей тактикой. Справедливым итогом матча, как кажется, станет ничейный результат – что-то вроде счёта 1:1.

Дмитрий Миляев