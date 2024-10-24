Рафинья забивает или ассистирует в среднем каждые 63 минуты в текущем сезоне

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас демонстрирует выдающуюся результативность в нынешнем сезоне.

В среду бразилец оформил хет-трик в поединке Лиги чемпионов с «Баварией» (4:1). Теперь на счету 27-летнего игрока девять забитых мячей и восемь голевых передач в 13 матчах кампании во всех турнирах. В среднем на одно результативное действие у лидера атаки «сине-гранатовых» уходит всего 63 игровые минуты.

В активе Рафиньи четыре гола и один ассист в трёх встречах текущего розыгрыша Лиги чемпионов. В рамках Ла Лиги футболист стал автором пяти точных ударов и семи голевых передач на товарищей по команде.