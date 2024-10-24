Сын Пеле: «Хочу, чтобы Винисиус выиграл «Золотой мяч»

Джошуа Насименту, сын легендарного Пеле, высказался о скором вручении «Золотого мяча».

Имя победителя будет объявлено 28 октября. Главным претендентом на награду считается бразилец Винисиус Жуниор, представляющий мадридский «Реал».

«Винисиус прекрасно знает о вкладе в историю футбола, который оставил мой отец. Я бы хотел, чтобы Вини выиграл «Золотой мяч», ведь приз уже давно не доставался бразильцам», – приводит El Larguero слова сына Пеле.

Последний на данный момент обладатель «Золотого мяча» из Бразилии – Кака. Экс-полузащитник «Милана» и мадридского «Реала» стал триумфатором в 2007 году.