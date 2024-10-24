Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Ямаль поделился ожиданиями от матча «Барселоны» с «Реалом»

24 Октября 2024 • 03:51 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
1 2.05 X 4.10 2 3.30
26.10 22:00

17-летний футболист «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал, чего ждёт от ближайшей встречи с мадридским «Реалом».

«Сине-гранатовым» предстоит сыграть на выезде против «сливочных» в субботу, спустя всего три дня после матча с «Баварией» в Лиге чемпионов (4:1).

«Мы считаем себя лучшей командой, и нам, думаю, удаётся доказывать это на деле. Мы приложим максимальные усилия в игре с «Реалом». Пусть победит сильнейший», – цитирует Madrid Zone вингера каталонского гранда.

Стартовый свисток в «эль класико» прозвучит в 22:00 по московскому времени. В настоящий момент «Барселона» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги с 27 очками в активе, «Реал» – второй с 24 баллами.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Ламин Ямаль ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 24 Октября
03:51
Ямаль поделился ожиданиями от матча «Барселоны» с «Реалом»
02:30
Флик высказался о настрое «Барселоны» перед матчем с «Реалом»
23 Октября
19:15
Стало известно, кто будет основным вратарём «Барселоны» в сезоне 1
17:02
Гасилин назвал решающий фактор грядущего «эль класико»
13:36
Против «Барселоны» может сыграть Лунин – в «Реале» назвали причину
13:16
Важный игрок «Реала» пропустит «эль класико»
04:16
Родриго прокомментировал свою травму
03:39
Васкес: «Антимадридистам не нравится, что мы так часто побеждаем»
01:33
Родриго вряд ли успеет восстановиться к матчу «Реала» с «Барселоной»
22 Октября
23:57
«Реал» потерял Родриго за четыре дня до матча с «Барселоной»
22:15
«Барселона» и «Арсенал» поспорят за форварда с ценником в 90 млн евро
22:12
Рискованный прогноз и ставка на матч Реал — Барселона чемпионата Испании — 26 сентября 2024
21 Октября
22:03
Прогноз на точный счёт матча Реал – Барселона чемпионата Испании – 26 октября 2024
20:50
Флик восхищён игрой Кубарси 1
05:38
Ривалдо назвал точный счёт предстоящего «эль класико» 4
20 Октября
00:08
«Реал» вплотную подобрался к беспроигрышному рекорду – впереди матч с «Барселоной»
26 Сентября
01:13
Мбаппе намерен набрать оптимальную форму к матчу с «Барселоной»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Две звезды «Реала» могут уйти в «Ливерпуль» Ривалдо назвал точный счёт предстоящего «эль класико» «Реал» может совершить громкий трансфер, «обокрав» «Барселону» Сколько стоят голы Роналду, Месси и других звёзд футбола «Спартак» готовит новый трансфер - известно имя игрока Ривалдо назвал двух лучших футболистов в истории – здесь нет Роналду Винисиус раскрыл, что сказал Анчелотти в перерыве матча «Реал» – «Боруссия» Месси выбрал новичка для «Интер Майами» - это игрок «Барселоны» В «Наполи» сделали заявление о Кварацхелии В «Спартаке» приняли решение по Пруцеву
«Реал» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:2 Флик уничтожил «бывших»: «Барселона» разгромила «Баварию» после шести поражений кряду «Барселона» 5 раз огорчила оборону «Севильи» Дзюба назвал лучшего футболиста всех времён - это не Роналду и Месси Звезду «Реала» Мбаппе могут посадить на шесть лет в тюрьму «Барселона» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Названа лучшая команда в истории футбола: «Реал» ниже «Аякса» «Сельта» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Назван лучший тренер в мире: Анчелотти – второй, Артета – четвёртый, а экс-рулевой «Спартака» – шестой «Барселона» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:1
Спортивные новости
ЦСКА дома уверенно переиграл «Амур» СКА поиздевался над «Куньлунем» в матче КХЛ, у Плотникова - хет-трик «Трактор» в результативном матче обыграл «Авангард» в КХЛ Всё решилось в серии буллитов: «Локомотив» переиграл московское «Динамо» в КХЛ Хет-трик Григоренко: СКА поиздевался над «Витязем» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Октября
03:51 · Испания. Ла Лига
Ямаль поделился ожиданиями от матча «Барселоны» с «Реалом»
02:30 · Испания. Ла Лига
Флик высказался о настрое «Барселоны» перед матчем с «Реалом»
01:57 · Испания. Ла Лига
Рафинья ответил, считает ли матч с «Баварией» своим лучшим за «Барселону»
23 Октября
22:55 · Испания. Ла Лига
Рафинья отметился 8 голами и 8 ассистами в 13 матчах сезона
20:55 · Испания. Ла Лига
Гризманн, Левандовски и Винисиус поспорят за звание игрока месяца в Ла Лиге
20:20 · Испания. Ла Лига
Анчелотти, Альгуасиль и Флик - в тройке кандидатов на звание тренера месяца в Ла Лиге
19:15 · Испания. Ла Лига
Стало известно, кто будет основным вратарём «Барселоны» в сезоне 1 слухи
17:02 · Испания. Ла Лига
Гасилин назвал решающий фактор грядущего «эль класико»
16:11 · Испания. Ла Лига
Аршавин: Нужно понимать, что Захарян уехал в третью-четвёртую команду Испании
15:56 · Испания. Ла Лига
Анри оценил игру Мбаппе в «Реале»
14:48 · Испания. Ла Лига
В «Реал Сосьедаде» высказались о состоянии Захаряна – игрок не попал в заявку
14:38 · Испания. Ла Лига
Два основных игрока «Реала» пропустят битву с «Барселоной»
13:36 · Испания. Ла Лига
Против «Барселоны» может сыграть Лунин – в «Реале» назвали причину
13:16 · Испания. Ла Лига
Важный игрок «Реала» пропустит «эль класико»
10:37 · Испания. Ла Лига
Анри предупредил Мбаппе насчёт «Реала» 1
09:44 · Испания. Ла Лига
Тренер «Реала» Анчелотти рассказал о потере Родриго
09:25 · Испания. Ла Лига
Эдуард Мор назвал фаворита матча «Реал» - «Барселона»
05:01 · Испания. Ла Лига
Винисиус рассказал, в чём «Реал» должен стать лучше
04:16 · Испания. Ла Лига
Родриго прокомментировал свою травму
03:39 · Испания. Ла Лига
Васкес: «Антимадридистам не нравится, что мы так часто побеждаем»
02:05 · Испания. Ла Лига
Модрич оценил шансы Винисиуса на «Золотой мяч»
01:33 · Испания. Ла Лига
Родриго вряд ли успеет восстановиться к матчу «Реала» с «Барселоной»
22 Октября
23:57 · Испания. Ла Лига
«Реал» потерял Родриго за четыре дня до матча с «Барселоной»
22:35 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад»: «Наши двери всегда открыты для Карпина»
22:15 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» и «Арсенал» поспорят за форварда с ценником в 90 млн евро слухи
Все новости