Ямаль поделился ожиданиями от матча «Барселоны» с «Реалом»

17-летний футболист «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал, чего ждёт от ближайшей встречи с мадридским «Реалом».

«Сине-гранатовым» предстоит сыграть на выезде против «сливочных» в субботу, спустя всего три дня после матча с «Баварией» в Лиге чемпионов (4:1).

«Мы считаем себя лучшей командой, и нам, думаю, удаётся доказывать это на деле. Мы приложим максимальные усилия в игре с «Реалом». Пусть победит сильнейший», – цитирует Madrid Zone вингера каталонского гранда.

Стартовый свисток в «эль класико» прозвучит в 22:00 по московскому времени. В настоящий момент «Барселона» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги с 27 очками в активе, «Реал» – второй с 24 баллами.