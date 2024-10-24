Флик высказался о настрое «Барселоны» перед матчем с «Реалом»

Наставник «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился мыслями о предстоящем «эль класико».

В среду «сине-гранатовые» разгромили «Баварию» в Лиге чемпионов (4:1), а уже в субботу сыграют на выезде против мадридского «Реала» в рамках Ла Лиги.

«Всегда приятно ехать в Мадрид после двух побед подряд. Это придаёт нам уверенности.

У нас на один день меньше, чтобы подготовиться [«Реал» провёл свой матч во вторник – 5:2 с «Боруссией»], но я уверен, что мы успеем восстановиться. Мы будем хорошо готовы», – приводит Relevo слова немецкого тренера.

Встреча «Реала» с «Барселоной» стартует в 22:00 по московскому времени.