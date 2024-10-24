Рафинья ответил, считает ли матч с «Баварией» своим лучшим за «Барселону»

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас оценил своё выступление в матче Лиги чемпионов с «Баварией» (4:1).

27-летний футболист стал автором хет-трика в ворота мюнхенского гранда. После завершения встречи журналисты спросили у бразильца, стал ли этот матч его лучшим за всё время пребывания в «Барселоне».

«Мой лучший матч за «Барселону»? Один из лучших. Лучший ещё впереди», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова игрока.

Рафинья Диас перебрался в каталонский клуб летом 2022 года из английского «Лидса». В активе вингера 29 забитых голов и 33 ассиста в 100 поединках за «Барсу» во всех турнирах.