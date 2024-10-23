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Чемпионат Испании. Ла Лига

Рафинья отметился 8 голами и 8 ассистами в 13 матчах сезона

23 Октября 2024 • 22:55 Комментировать
Барселона
3:1
Бавария
1 2.40 X 4.00 2 2.70
2-й тайм

Футболист «Барселоны» Рафинья Диас продолжает показывать невероятную результативность в текущем сезоне.

Бразилец отметился дублем в первом тайме матча Лиги чемпионов против «Баварии», отличившись на 1-й и 45-й минутах. Таким образом, в активе 27-летнего футболиста теперь восемь забитых мячей и восемь результативных передач в 13 играх нынешней кампании во всех турнирах. В Лиге чемпионов на счету вингера три точных удара и одна голевая передача в трёх встречах.

Первый тайм поединка «сине-гранатовых» с мюнхенцами завершился со счётом 3:1 в пользу хозяев поля. На сайте LiveResult.ru проходит текстовая трансляция матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рафинья Диас

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БАРСЕЛОНА БАВАРИЯ
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