Рафинья отметился 8 голами и 8 ассистами в 13 матчах сезона

Футболист «Барселоны» Рафинья Диас продолжает показывать невероятную результативность в текущем сезоне.

Бразилец отметился дублем в первом тайме матча Лиги чемпионов против «Баварии», отличившись на 1-й и 45-й минутах. Таким образом, в активе 27-летнего футболиста теперь восемь забитых мячей и восемь результативных передач в 13 играх нынешней кампании во всех турнирах. В Лиге чемпионов на счету вингера три точных удара и одна голевая передача в трёх встречах.

Первый тайм поединка «сине-гранатовых» с мюнхенцами завершился со счётом 3:1 в пользу хозяев поля. На сайте LiveResult.ru проходит текстовая трансляция матча.