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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гризманн, Левандовски и Винисиус поспорят за звание игрока месяца в Ла Лиге

23 Октября 2024 • 20:55 Комментировать

Названы кандидаты на звание лучшего футболиста подходящего к концу октября в рамках испанской Ла Лиги. В список вошли пять игроков – это Антуан Гризманн («Атлетико»), Винисиус Жуниор «Реал Мадрид»), Роберт Левандовски («Барселона»), Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад») и молодой вингер «Атлетика» из Бильбао Алехандро Беренгер.

По итогу прошедших 10 туров в таблице лидирует «Барселона», 27 очков. На втором месте – мадридский «Реал», 24 очка. Замыкает тройку лидеров с 20 баллами мадридский «Атлетико». В грядущую субботу в рамках «эль-класико» в Мадриде сойдутся «Реал» и «Барселона».

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Евро-Футбол.Ру,
Роберт Левандовски Антуан Гризманн Микель Оярсабаль Винисиус Жуниор Алехандро Беренгер ещё теги
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