Анчелотти, Альгуасиль и Флик - в тройке кандидатов на звание тренера месяца в Ла Лиге

Три тренера поспорят за звание лучшего тренера месяца в испанской Ла Лиге в рамках уходящего октября. Как сообщает пресс-служба турнира, это Карло Анчелотти («Реал Мадрид»), Иманоль Альгуасиль («Реал Сосьедад») и Ханс-Дитер Флик («Барселона»).

Напомним, что лидирует в турнирной таблице «Барселона». У команды в активе 27 очков. Но лишь на три балла отстаёт мадридский «Реал», 24 очка. «Реал Сосьедад» размещается на 11 месте с 12 баллами.

В грядущую субботу в «эль класико» в Мадриде сойдутся «Реал» и «Барселона». Текстовую трансляцию знаменитого поединка проведёт наш портал.