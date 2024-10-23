Появилась информация о том, кто будет первым вратарём «Барселоны» в нынешнем сезоне.

Как утверждает Diario Sport, главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик одобрил подписание контракта с Войцехом Щесны только потому, что у резервных вратарей нет опыта игры на высоком уровне. При этом сообщается, что Иньяки Пенья продолжит выходить в стартовом составе «сине-гранатовых».

Напомним, 34-летний Щесны подписал контракт с «Барселоной» в начале октября. Пока польский голкипер не дебютировал за каталонский клуб.

На счету 25-летнего Пеньи шесть выходов на поле и четыре «сухих» поединка.