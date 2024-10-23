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Гасилин назвал решающий фактор грядущего «эль класико»

23 Октября 2024 • 17:02 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
26.10 22:00

Экс-игрок петербургского «Зенита» и эксперт Алексей Гасилин назвал фактор, который окажется решающим в грядущем «эль класико».

«Барса» играет в комбинационный и классный футбол, у них много молодых ребят, вернулся Гави. Но у этих ребят еще нет большого опыта игры в «эль класико», многие играли в нем лишь один-два раза. «Реал» — мастодонты, а в таких матчах решает опыт», - делится Гасилин с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что битва между мадридским «Реалом» и «Барселоной» в рамках испанской Ла Лиги пройдёт 26 октября, это грядущая суббота.

В турнирной таблице «Реал» идёт на втором месте с 24 баллами. «Барса» разместилась на первом месте с 27 баллами.

Ранее Гасилин назвал клуб-разочарование сезона Премьер-лиги.

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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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