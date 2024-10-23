Аршавин: Нужно понимать, что Захарян уехал в третью-четвёртую команду Испании

Заместитель гендиректора санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился комментарием о перспективах хавбека Арсена Захаряна в «Реал Сосьедаде».

По мнению Аршавина, Захарян достойный футболист и способен выступать на высоком уровне.

— Нужно понимать, что он уехал в команду, которая на тот момент была третьей или четвертой. То есть они были хуже только «Барселоны» и «Реала», — цитирует Аршавина «РИА Новости Спорт».

Специалист считает, Захаряну еще нужно время на адаптацию, но в будущем он станет игроком основного состава.

Захарян выступает за испанский клуб с лета 2023 года. За это время он появился на поле в 40 играх, забил один мяч и оформил два ассиста. В текущем сезоне россиянин на поле не выходил из-за травмы.