Анри оценил игру Мбаппе в «Реале»

Известный в прошлом футболист Тьерри Анри оценил игру нападающего Килиана Мбаппе за «Реал».

«Мбаппе забивает голы, но играет не так хорошо. Можно посмотреть на Холанна. Он забивает много, но мы всегда слышим, что он мог бы действовать чуть лучше, больше взаимодействовать с партнёрами и так далее. Всё зависит от футболки, в которой ты играешь. Нужно справляться с давлением.

Мбаппе хорош, но играет ли он так же хорошо, как в «ПСЖ»? Нет. Ему всё ещё нужно учиться и играть лучше на позиции «девятки». Он забивает, но иногда этого недостаточно в таких клубах, как «Реал», - сказал Анри CBS Sports Golazo.