В «Реал Сосьедаде» высказались о состоянии Захаряна – игрок не попал в заявку

Йон Андер Мундуате, который в «Реал Сосьедаде» работает на должности пресс-атташе, высказался об Арсене Захаряне. Россиянин, как известно, не попал в заявку команды на ближайший матч Лиги Европы.

По словам Мундуате, Захарян не отправился на матч, но продолжает тренироваться. Россиянин может впервые в сезоне выйти на поле уже на следующей неделе.

«Захаряна могут включить в заявку на матч уже на следующей неделе, когда у команды будет игра Кубка или на матч чемпионата. Но это только если россиянин будет следовать тому же ритму тренировок», - цитирует Мундуате Sport24.

Добавим, что «Реал Сосьедад» на текущий момент располагается на 11-й позиции в турнирной таблице чемпионата Испании.