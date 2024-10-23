Два основных игрока «Реала» пропустят битву с «Барселоной»

Голкипер Тибо Куртуа получил травму в матче Лиги чемпионов против «Боруссии». «Реал» назвал диагноз бельгийского футболиста, но не сообщил даже примерные сроки его восстановления. Как сообщает The Athletic, Куртуа пропустит приблизительно две-три недели. Бельгиец пропустит субботнюю битву «сливочных» против «Барселоны».

Ближайшее «эль класико» пропустит не только вратарь Тибо Куртуа, но и нападающий Родриго. Бразилец тоже травмировался в игре против «Боруссии».

Матч чемпионата Испании между «Реалом» и «Барселоной» пройдёт в субботу, 26 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.