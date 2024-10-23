Против «Барселоны» может сыграть Лунин – в «Реале» назвали причину

Во вторник «Реал» обыграл «Боруссию» в Лиге чемпионов со счётом 5:2. Теперь команда Карло Анчелотти будет готовиться к «эль класико» - в субботу «сливочные» будут принимать «Барселону».

Во вторничном матче травму получил голкипер «Реала» Тибо Куртуа. Пресс-служба мадридской команды сообщает о том, что у бельгийца диагностировали травму приводящей мышцы левой ноги. Сроки восстановления «сливочные» не называют, но ясно, что Куртуа может пропустить битву с «Барселоной». При таком раскладе в рамке ворот сыграет Андрей Лунин.

Ранее сообщалось о том, что «эль класико» пропустит нападающий «Реала» Родриго.